Selma Uamusse, cujo primeiro álbum a solo, “Mati”, acaba de chegar às lojas, deu uma entrevista à BLITZ na qual falou longamente sobre o seu percurso profissional e pessoal.

Aos 14 anos, a cantora conseguiu convencer os pais a ficar em Portugal a viver sozinha. “Quando eles regressaram a Moçambique, fui com eles e achei que era tudo muito giro, mas que os amigos que tinha deixado em Portugal eram muito mais fixes. Na altura, achei que me adaptava mas que não me identificava com algumas coisas”, explica.



Veja acima a resposta de Selma Uamusse, em vídeo, e em breve a entrevista na íntegra à cantora que vem também acompanhando Rodrigo Leão, além de ter integrado os Wraygunn.