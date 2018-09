O regresso de Nile Rodgers & Chic, 25 anos depois do último disco, é um dos destaques do programa Em Estreia desta semana. Lia Pereira e Mário Rui Vieira falam ainda sobre os álbuns de Cher, cantando canções de ABBA, à boleia do filme “Mamma Mia”, dos portugueses Joana Espadinha e Mundo Cão e ainda dos irlandeses Kodaline.

Para ver no vídeo no cimo desta página e na SIC Radical.