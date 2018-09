Depois de um longo processo, marcado por mudanças de produtor e questões logísticas, “Mati”, o primeiro álbum de Selma Uamusse, está finalmente nas lojas.

Em conversa com a BLITZ, a cantora confessou que chegou a sentir alguma angústia, ao longo dos últimos quatro anos. Mas que tudo valeu a pena. “Passei por muitas dores, mas as dores fazem parte do crescimento”, diz.

