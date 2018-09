O primeiro registo póstumo com gravações inéditas de Prince, "Piano & A Microphone 1983"; o novo álbum da angolana Aline Frazão, "Dentro da Chuva"; o regresso de Slash com Myles Kennedy e os Conspirators, "Living the Dream" e dos Suede, com "The Blue Hour"; e o segundo álbum da nova pop star francesa, Christine and The Queens, "Chris", são passados em revista por Lia Pereira e Mário Rui Vieira no EM ESTREIA, programa da BLITZ sobre novidades discográficas.

Para ver no vídeo no cimo desta página e na SIC Radical.