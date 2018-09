Não é a primeira vez que colaboram numa canção, mas Carlão não poupa nos elogios a Manel Cruz, seu convidado no tema 'Cerejas, Só Isso', terceiro no alinhamento do novo álbum, "Entretenimento?". Em entrevista à BLITZ, o músico fala de um percurso semelhante e confessa, sobre o ex-Ornatos Violeta: "é uma pessoa que admiro imenso e talvez dos poucos artistas portugueses cujas letras conheço do princípio ao fim e com as quais me emociono. É algo de especial". Veja o vídeo acima.

Na mesma entrevista, Carlão reflete sobre a misoginia da indústria musical e as dificuldades que as suas filhas enfrentarão se um dia decidirem seguir uma carreira ligada à música: "realmente, é diferente, porque são mulheres e o trabalho é a dobrar e o respeito é metade"; fala sobre o início da sua carreira: "eu não queria ser eu quando comecei a fazer música, queria ser os gajos dos posters que tinha na parede"; confessa: "tenho saudades de tocar com o meu irmão, isso tenho, e com o resto da malta toda, mas não tenho tantas saudades, se calhar, de fazer Da Weasel"; e explica, também, a razão por trás do título do segundo álbum em nome próprio, que chegou às lojas na passada sexta-feira: "já ultrapassámos todos os limites expectáveis do que deveria ser entretenimento".

Carlão atua no próximo domingo no Festival Iminente, em Lisboa, e no próximo dia 29 no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. Siga este link para ver, também, a participação do músico no Em Estreia da passada sexta-feira.