Carlão não é homem de ficar parado e depois de extintos os Da Weasel, em 2010, tem vindo a abraçar vários projetos, como Os Dias de Raiva ou Algodão, dando seguimento a uma carreira a solo que chega agora ao segundo álbum em nome próprio. O músico recebeu-nos na sua sala de trabalho, em Almada, e junto com a banda que o acompanha apresentou, num exclusivo para a BLITZ, duas canções de "Entretenimento?".

"É uma questão que me assola já há uns tempos. É uma coisa que está sempre muito presente: esta dualidade do que é entretenimento e o que não é arte... E o meu papel no meio disto tudo", explica Carlão sobre a questão que está na origem to título do novo longa-duração, "acho que estamos a viver uma altura em que tudo é entretenimento (...) é tudo junto no mesmo saco, seja Trump, seja bola, seja sex tape, quer dizer... tudo é entretenimento. Acho que já passámos os limites todos do que poderia caber no entretenimento ou não. Já se fez tudo para gáudio das massas".

Para o INSIDE da BLITZ, Carlão e a sua banda interpretaram 'Entretenimento' e '#Demasia'.