No BLITZ MAG desta semana relembramos os concertos "intensos" e "políticos" que os U2 deram em Lisboa no início da semana, e que deixaram muitos sem palavras, visitamos António Zambujo no estúdio onde está a gravar o novo álbum e falamos com Carlão sobre os tempos dos Da Weasel. Debruçamo-nos também sobre as novas confirmações para o Super Bock em Stock, mostramos Cat Power a cantar Rihanna e Johnny Deep a tocar 'Heroes' de David Bowie com os Hollywood Vampires e falamos ainda do novo projeto de Kanye West e do regresso de Hozier a palcos nacionais. A apresentação é de Iryna Shev.

Para ver no vídeo no topo desta página e na SIC Radical.