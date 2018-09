Carlão confessa ser pouco saudosista quando pensa nos Da Weasel, banda que o deu a conhecer no início dos anos 90 e que terminou o seu percurso em 2010. Numa entrevista à BLITZ que se debruçou principalmente sobre a edição do seu segundo álbum em nome próprio, "Entretenimento?", o músico admite: "sou uma pessoa completamente diferente do que era naqueles anos e gosto mais desta pessoa que sou agora".

"Tenho saudades de tocar com o meu irmão, isso tenho, e com o resto da malta toda, mas não tenho tantas saudades, se calhar, de fazer Da Weasel", continua Carlão, "não é uma coisa que me passe pela cabeça. E ainda bem. Era mau sinal, acho eu".

Na mesma conversa, o músico explica a razão por trás do título do novo álbum, defendendo que "já ultrapassámos todos os limites expectáveis do que deveria ser entretenimento" (siga o link para ver). Carlão atua no próximo domingo no Festival Imintente, em Lisboa, e no próximo dia 29 no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. Siga este link para ver, também, a participação do músico no Em Estreia da passada sexta-feira.