A abertura:

'One':

'Cedarwood Road':

A história dos U2 em BD:

'Beautiful Day':

'Women of the World Take Over' (com Ana Moura no coro):

'Elevation':

'I Will Follow':

'New Year's Day':

'Even Better Than the Real Thing':

'Summer of Love'/'Pride (In the Name of Love)'

'Sunday Bloody Sunday':

Macphisto:

Veja aqui 38 fotos do concerto de ontem: