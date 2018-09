"Entretenimento?", o segundo álbum em nome próprio de Carlão, chegou às lojas na semana passada e a BLITZ falou com o músico sobre aquilo que significa o título deste novo registo. "Há aqui várias camadas neste 'entretenimento', nesta questão do entretenimento", começa por dizer, antes de defender que já ultrapassámos "todos os limites expectáveis do que deveria ser entretenimento".

"A vida real de uma pessoa é entretenimento, o [Donald] Trump é entretenimento... Tantas coisas que aparentemente não são entretenimento mas já são tratadas como tal", acrescenta o ex-Da Weasel. Carlão atua no próximo domingo no Festival Imintente, em Lisboa, e no próximo dia 29 no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

Veja acima um excerto da entrevista e siga o link para ver a participação do músico no Em Estreia da passada sexta-feira.