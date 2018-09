Convidado de honra deste EM ESTREIA, Carlão fala-nos do seu "Entretenimento?", acabado de lançar, mas também lança o olhar sobre novos discos de Jungle, Aphex Twin, Low e David Guetta. À conversa com Lia Pereira, o ex-Da Weasel não se furta a nenhuma questão e admite que, apesar da crítica aos "excessos das redes sociais" patente em "#Demasia", também não foge à exposição em redes como o Instagram - mas há bem mais (sobretudo convidados!) no seu novo álbum, que aqui apresenta na primeira pessoa. Uma conversa saborosa que pode ver no vídeo que se encontra no topo desta página.