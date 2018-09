Horas antes de tocar no palco Vodafone FM, em Paredes de Coura, Silva falou à BLITZ sobre a sua relação com Portugal, onde desde 2013 tem vindo a tocar com alguma regularidade, explicando também por que razão ainda vive na cidade de Vitória, no Brasil.

“Não me quis mudar, no Brasil. Até costumo dizer isso ao meu irmão: se for para mudar, talvez venha para Portugal”, revela.

Veja a resposta completa no vídeo acima e, em breve, a entrevista da BLITZ com Silva.