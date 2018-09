Horas antes do seu concerto em Paredes de Coura, Lúcio Silva Souza, mais conhecido apenas por Silva, falou com a BLITZ sobre o seu disco mais recente, “Brasileiro”, e outros temas.

Acerca da situação que se vive no Brasil, país do qual é natural e onde vive, o músico afirmou: “Estamos a viver momentos muito obscuros e complexos, fico com medo do que vai acontecer nas próximas eleições. Sou um cara sereno. Para brigar comigo tem de querer muito! Mas ao mesmo tempo não sou omisso. Preocupo-me com o meu país”, explica

