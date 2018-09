"Born Backwards", o mais recente álbum de Ana Miró enquanto Sequin, saiu para as lojas recentemente e a artista recebeu-nos num terraço lisboeta para mais um INSIDE. E cantou-nos 'Queen' e 'Honey Bun', duas das novas canções, em registo íntimo, sentada nas teclas.

"Tem-se criado, com este álbum, uma ligação diferente com o público", afirma. "Apesar de serem músicas muito introspetivas, acho que há uma conexão entre a banda e o público muito interessante, muito diferente do que eu estava habituada".

Veja o vídeo no topo desta página.