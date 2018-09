O festival Milhões de Festa regressa a Barcelos entre os dias 6 e 9 de setembro, com Electric Wizard, Squarepusher e Os Tubarões como cabeças de cartaz. Iryna Shev esteve à conversa com o seu organizador, Joaquim Durães, que falou da mudança de data, dos destaques da edição deste ano e das novidades que este novo ciclo da vida do festival introduz.

Para ver no vídeo no topo desta página.

*

Consulte aqui a programação do festival:

6 de Setembro

Ensemble Insano

Indignu

700 Bliss

The Mauskovic Dance Band

DJs da Casa

7 de Setembro

Squarepusher

Lena d’Água e Primeira Dama com a Banda Xita

Circle

Warmduscher

Krake Ensemble

Scúru Fitchádu

Cumbadélica

Mirrored Lips

Cacilhas

Grabba Grabba Tape

DJ K-Sets

The Evil Usses

8 de Setembro

Electric Wizard

Gazelle Twin

The Bug feat Miss Red

Nubya Garcia

Dj Paypal

Bala

Natalie Sharp apresenta BodyVice

Vaiapraia e as Rainhas do Baile

Afrodeutsche

WWWater

Kink Gong

Gonçalo

Eduardo Morais

9 de Setembro

Os Tubarões

Mouse on Mars

The Heliocentrics

UKAEA

Pharaoh Overlord

Johnny Hooker

Tajak

Suave Geração

Paisiel

Independent Music Podcast

+ Peter Gabriel Duo, Decibélicas, Phantom Chips, Sereias e DJ Lynce

O festival recebe também uma parceria com o SWR Barroselas Metalfest que inclui concertos de Nashgul, Greengo, Pé Roto e Ell Granada; uma curadoria do coletivo de Manchester Fat Out que apresenta a Festa da Abelha Gorda com atuações de Croww, Marilyn Misandry, GSY!PA, Hajahh e Queen Bee Supergroup; e outra parceria com a Favela Discos que inclui a atuação de Fação Barulho. No âmbito do evento, realizam-se também as festas Aeróbica e Silent Disco e atividades paralelas como a feira Necromancia Editorial, aulas de Suna Yoga, a performance Motion Within, os espetáculos interativos de Natalie Sharp, Gazelle Twin e Ukaea.

Os bilhetes estão à venda, custando €60,00 o passe geral e €20,00 o bilhete diário (o campismo e acesso à piscina são gratuitos para os portadores de bilhete) - estarão, também, disponíveis transfers gratuitos entre Braga e Barcelos.