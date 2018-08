Nesta edição do EM ESTREIA, Luís Guerra e Mário Rui Vieira apresentam "Hunter", de Anna Calvi, "Joy as an Act of Resistance", dos Idles, "Bloom", de Troye Sivan, "Let's Go Sunshine", dos Kooks, e "Indigo", dos Wild Nothing.

Para ver no vídeo no topo desta página e na SIC Radical