Mais uma edição do BLITZ MAG, esta semana novamente apresentado por Iryna Shev e com Drake, Imagine Dragons, Vilar de Mouros, Madonna, Foo Fighters, Michael Jackson, Interpol e uma conversa com Joaquim Durães, o organizador do festival Milhões de Festa, de Barcelos.

Para ver no vídeo no topo desta página e na SIC Radical.