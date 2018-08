"Marauder", o novo álbum dos Interpol, o maior destaque da edição desta semana do EM ESTREIA, que também analisa o sexto disco dos Alice In Chains ("Rainier Fog") e o segundo dos Lemon Twigs ("Goes to School"). "Negro Swan", de Blood Orange, e "Woman Worldwide", um disco ao vivo gravado em estúdio (nós explicamos) dos Justice completam o leque de escolhas de Luís Guerra e Mário Rui Vieira. Para ver no vídeo do topo desta página e na SIC Radical.