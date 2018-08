No último dia do festival Vodafone Paredes de Coura, João Carvalho, diretor do evento minhoto, falou à BLITZ sobre a edição deste ano - cartaz, melhoramentos no recinto e toda a logística a que o concerto dos Arcade Fire obriga. No vídeo acima, fique também a saber o que esperar dos próximos anos em Paredes de Coura - e quantas árvores foram plantadas no recinto, este ano.