Deu um dos concertos mais bonitos da edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura, naquele que foi o seu primeiro espetáculo em Portugal - mas Marlon Williams, natural de uma pequena cidade na Nova Zelândia, já tinha estado em Lisboa, para uma atuação bem diferente... Veja acima o vídeo e abaixo as fotos do concerto em Paredes de Coura.

