No EM ESTREIA desta semana, Luís Guerra e Lia Pereira destacam, entre as novas edições discográficas, os mais recentes álbuns da rapper Nicki Minaj, "Queen", e da "princesinha da pop" Ariana Grande, "Sweetener", passando também pelos novíssimos discos dos Death Cab For Cutie ("Thank You For Today"), Mitski ("Be the Cowboy") e Oh Sees ("Smote Reverser"). Para ver no vídeo que encontra no cimo desta página e na SIC Radical.