O BILHETEIRA, programa vídeo da BLITZ com todas as novidades de concertos e festivais, passa esta semana em revista o que ainda vai poder ver em festivais: do Vodafone Paredes de Coura e O Sol da Caparica, a decorrer neste momento, ao Milhões de Festa, EDP Vilar de Mouros e Extramuralhas. Iryna Shev fala-lhe também dos concertos da rentrée e dos que vêm a seguir. Veja no vídeo que pode encontrar acima e também na SIC Radical.