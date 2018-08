A maratona de festivais continua e o BLITZ MAG está em cima do acontecimento, com tudo o que precisa de saber para viver em pleno o Vodafone Paredes de Coura, O Sol da Caparica e o EDP Vilar de Mouros. Juntamo-nos, também, à festa de 60 anos de Madonna, espreitamos os bastidores da sessão de Beyoncé para a revista Vogue e mostramos-lhe o novo vídeo de Nicki Minaj. A apresentação é de Iryna Shev e o programa pode ser visto no topo desta página ou na SIC Radical.