O EM ESTREIA está de volta com "Play", uma loucura de Dave Grohl que, ao longo de 23 minutos de rock em vários andamentos, toca todos os instrumentos - só não canta.

Lia Pereira e Luís Guerra passam também em revista os lançamentos discográficos recentes com maior impacto: de "Astroworld", de Travis Scott, a "Living in Extraordinary Times", dos James, passando por um EP em que os Underworld juntam a sua eletrónica à voz de Iggy Pop e o primeiro disco em nome próprio do antigo vocalista dos Scissor Sisters, Jake Shears. Para ver no vídeo que encontra no cimo desta página e na SIC Radical.