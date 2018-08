Um BLITZ MAG com verão dentro: fomos ver que tal se está no MEO Sudoeste, recordamos um clip desvairado de Lil Peep, que esta sexta-feira sobe ao maior palco da Herdade da Casa Branca, dizemos como é que Shawn Mendes abrirá o seu concerto na Zambujeira, revelamos quais as nossas escolhas para os primeiros dias do Vodafone Paredes de Coura - King Gizzard and the Lizard Wizard e Fleet Foxes, pois claro - e terminamos cheios de pica rumo ao Sol da Caparica. A apresentação está a cargo de Rúben Tiago Pereira e o programa pode ser visto no topo desta página ou na SIC Radical.