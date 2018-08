Começa esta quarta-feira a edição de 2018 do festival Neopop, dedicado à música eletrónica.



Como vem sendo hábito, os espetáculos terão lugar junto ao Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo. O cartaz tem em Nina Kraviz, St. Germain, Ricardo Villalobos ou Jeff Mills alguns dos grandes destaques - conheça aqui toda a informação sobre o festival.

O primeiro dia do Neopop, que se apresenta como “o principal evento de cultura de pista de dança e da música electrónica em Portugal”, tem entrada gratuita. Com o propósito de “receber os festivaleiros mais dedicados” e envolver a cidade na programação, este dia contará com atuações live de St. Germain e Mr Herbert Quain, e sets DJ de Ivan Smagghe e Rui Vargas.

Foi ao encontro deste último, DJ residente no Lux, em Lisboa, que o INSIDE foi esta semana. Rui Vargas recorda as suas passagens pelo festival, que remonta ao tempo em que se denominava Antipop, passa em revista os destaques da edição deste ano e desvenda um pouco do que será o seu set, esmiuçando algumas escolhas. Para ver no vídeo no topo desta página.