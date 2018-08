Amigo e fã do português Salvador Sobral, Caetano Veloso homenageou ontem o jovem cantor, com uma versão de 'Amar pelos Dois', a canção de Luísa Sobral com que Salvador venceu a Eurovisão em 2017.

Veja aqui esse momento do concerto de Caetano Veloso e seus filhos, ontem, no Coliseu de Lisboa. Hoje, quinta-feira, os brasileiros voltam a atuar na mesma sala, às 22h.

Reportagem e fotos do concerto de ontem aqui.