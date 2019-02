O músico norte-americano Sam Beam, mais conhecido como Iron & Wine, foi hoje confirmado no cartaz da edição de 2019 do Super Bock Super Rock.

O músico irá subir ao palco juntamente com os Calexico, banda com a qual já colaborou algumas vezes no passado, chegando mesmo a editar um EP conjunto: "In the Reins", de 2005.

Iron & Wine e os Calexico irão atuar no Palco EDP no dia 19 de julho, segundo do festival. Para este dia estão também confirmados Kaytranada, Charlotte Gainsbourg e FKJ.

O Super Bock Super Rock regressa este ano à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, e decorre entre os dias 18 e 20 de julho. Os bilhetes diários para o festival estão à venda nos locais habituais por €58,00 e os passes gerais custam €110,00 (o fã pack FNAC, de edição limitada, custa €95,00). Veja abaixo o cartaz anunciado até ao momento.

18 de julho

Palco Super Bock

Lana Del Rey

Cat Power

The 1975

Palco EDP

Metronomy



19 de julho

Palco EDP

Kaytranada

Charlotte Gainsbourg

FKJ

Calexico and Iron & Wine



20 de julho

Palco Super Bock

Disclosure DJ Set

ProfJam

Palco EDP

Masego

Superorganism