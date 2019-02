David Gilmour anunciou recentemente que irá leiloar 120 das suas guitarras, com o dinheiro obtido com as vendas a reverter para uma instituição de caridade.

Num vídeo partilhado no YouTube, o ex-Pink Floyd conta a história por detrás desses instrumentos e acrescenta-lhe um bónus: uma interpretação de 'Wish You Were Here' na mesma guitarra com que gravou esse tema, em 1975.

Para além disso, Gilmour mostra ainda a sua famosa Fender Stratocaster, uma das guitarras leiloadas que, estima-se, deverá arrecadar entre 87 mil a 130 mil euros.

"O meu sonho era ter uma Fender, de preferência uma Stratocaster", explica. "O Buddy Holly tinha uma, o Hank Marvin também. Era o suficiente para querer uma".

Veja o vídeo: