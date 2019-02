Possivelmente inspirado pelo "desafio dos 10 anos", que consiste em partilhar duas fotografias - uma de há 10 anos e outra do presente - da mesma pessoa, o artista digital Ard Gelinck elaborou um trabalho original.

No Instagram, Gelinck partilhou várias imagens criadas no Photoshop que mostram diversos músicos de renome, lado a lado consigo próprios, com vários anos de diferença.

Entre os escolhidos estão artistas como Freddie Mercury, Bruce Springsteen ou Justin Timberlake, com resultados incríveis. Veja aqui:

Freddie Mercury

George Michael

Whitney Houston

Bruce Springsteen

Prince

Robbie Williams

Amy Winehouse

Janet Jackson

David Bowie

Madonna

Justin Timberlake