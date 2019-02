A filha de Kurt Cobain, Frances Bean, esteve à conversa com RuPaul para o podcast deste, "What's the Tee".

Nessa conversa, Frances contou que não soube como o pai tinha morrido até fazer cinco anos de idade. "A minha mãe [Courtney Love] mandou-me para um psiquiatra, um ano antes de mo dizer, para poder dar início a essa conversa", disse.

"É impossível explicar [um suicídio] a uma criança de 18 meses. Acho que foi uma decisão sensata", continuou. "Mesmo aos cinco anos, é difícil".

Frances Bean explicou, ainda, o motivo pelo qual lhe é tão difícil escutar a música dos Nirvana. "Há coisas específicas que irão ser sobre mim, ou que irão fazer referência a algo ao qual estou intimamente ligada", afirmou.

"Consigo reconhecer que o Kurt estava noutro nível enquanto artista, o quão importantes eram as suas letras e as suas melodias. Mas, a nível emocional, é como se ele fosse o Pai Natal. Sou parente do Pai Natal. E tenho o rosto dele", rematou.