Geoff Barrow, membro dos Portishead, acusou o rapper Lil Pump de ter "samplado" a sua música sem permissão para aquilo que diz ser uma canção "sexista".

"Quem é o Lil Pump? Ele usou a minha banda-sonora do 'Annihilation' num tema completamente sexista", escreveu, no Twitter.

O tema em questão é 'Racks on Racks', e Barrow diz não ter autorizado o rapper a fazê-lo, juntamente com Ben Salisbury, que colaborou com o músico nessa banda-sonora. "Somos pais de filhas e esta porcaria tem de parar".

Barrow não parou, no entanto, por aí: "Até o descrevia como um rapper, mas ele não é o Rakim, o Chuck D ou o Guilty Simpson. Não sei o que ele é para lá de misógino", afirmou.

"Isto não é por causa dos royalties mas, se nós mandássemos, iríamos obrigá-lo a doar todas as receitas a instituições de auxílio a mulheres. Como é que isto pode existir na era do #metoo e ninguém dizer nada?", rematou.