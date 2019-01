O ator norte-americano Jussie Smollett, estrela da série de televisão "Empire", foi alvo de um ataque racista e homofóbico ao sair de um restaurante em Chicago, escreve o TMZ.

Diz o website que, na madrugada de terça-feira e ao sair de um restaurante, Smollett - que é abertamente homossexual - foi abordado por dois homens caucasianos com máscaras de ski, que a ele se dirigiram usando epítetos raciais e sexuais.

O ator foi então agredido e atacado com uma corda, e foi-lhe deitada lixívia em cima. Ao fugir do local, os dois homens terão gritado "este é um país MAGA!", referindo-se ao slogan de campanha de Donald Trump, "Make America Great Again".

Jussie Smollett acabou por ser transportado para o hospital com uma costela partida, mas já teve alta. As autoridades locais já se encontram a investigar o caso, que poderá constituir um crime de ódio.

Oito dias antes do incidente, os estúdios da FOX em Chicago receberam uma carta dirigida ao ator, contendo insultos raciais e ameaças de morte.