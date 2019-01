Miguel Araújo anunciou o lançamento de um novo álbum ao vivo. "Uma Noite na Philharmonie Luxembourg" já se encontra disponível para streaming em todas as plataformas digitais.

O disco regista o espetáculo que o músico português deu no Luxemburgo em outubro do ano passado, e cujo formato irá adotar na sua nova digressão por Portugal.

“Era este o meu presente de Natal para a malta. Aqui está ele, com um mês e um dia de atraso. A edição atempada deste disco foi boicotada por uma cedilha e um til. Sim: uma cedilha e um til geraram um entrave informático e encravaram este meu recuerdo durante um mês e um dia", afirmou Miguel Araújo.

"Mas cá está ele, finalmente. Consiste na gravação do concerto do passado dia 10 de Outubro de 2018 no Luxemburgo, concerto para o qual fui escalonado na véspera, o que fez com que me apresentasse sozinho em palco entre ukeleles, guitarras, voz e um piano", continuou.

A nova digressão, que tem como título "Casca de Noz", terá início no dia 2 de março com um concerto na Casa das Artes de Famalicão, que acolherá duas sessões: uma às 17h e outra às 21h30, já esgotada. Até meados de junho, Miguel Araújo passará ainda por cidades como Braga, Lisboa e Porto.

Confira aqui todas as datas da nova digressão de Miguel Araújo e o videoclip para 'Sangemil', gravado ao vivo com Rui Veloso:

2 março, Famalicão, Casa das Artes (21h30 - esgotado)

2 março, Famalicão, Casa das Artes (17h)

21 março, Coimbra, Auditório do Conservatório de Música

29 março, Cascais, Centro Cultural

30 março, Cascais, Centro Cultural

6 abril, Torres Novas, Teatro Virgínia

17 abril, Póvoa de Varzim, Cine-Teatro Garrett

18 abril, Beja, Pax Julia Teatro Municipal

20 abril, Mealhada, Cineteatro Messias

26 abril, Braga, Theatro Circo

2 maio, Fórum Cultural de Ermesinde

3 maio, Maia, Fórum Maia

10 maio, Vila Real, Teatro de Vila Real

11 maio, Lamego, Teatro Ribeiro Conceição

14 maio, Lisboa, Tivoli BBVA

17 maio, Centro Cultural de Lagos

18 maio, Castelo Branco, Cineteatro Avenida

21 maio, Londres, Jazz Café

24 maio, Fafe, Teatro Cinema Fafe

25 maio, Ponte de Lima,Teatro Diogo Bernardes

1 junho, Ponta Delgada, Teatro Micaelense

6 junho, Bragança, Teatro Municipal

7 junho, Aveiro, Teatro Aveirense

8 junho, Caldas da Rainha, Centro Cultural

15 junho, Porto, Coliseu Porto Ageas