O DJ e produtor holandês Afrojack é a mais recente confirmação para o cartaz do festival RFM Somnii, atuando a 5 de julho, avançou na manhã de terça-feira a SIC Notícias.

Para além de Afrojack, foram ainda anunciados Radical Redemption e Netsky, que assim se juntam ao anteriormente confirmado Tyga.

O RFM irá realizar-se de 5 a 7 de julho na Figueira da Foz, ocupando não só a praia como também o espaço urbano com espetáculos surpresa, zonas de tertúlia e lazer, experiências e festas especiais.

Os bilhetes já se encontram disponíveis para venda, em todos os locais habituais, a preços que vão dos 25 euros (diário) aos 61 euros (passe de 3 dias), 77 euros para quem acampar no festival.

Já os bilhetes VIP, com oferta de uma bebida por dia e acesso a uma zona exclusiva do festival, variam entre os 55 euros e os 166 euros. Os bilhetes Premium, que incluem duas bebidas por dia e acesso a uma after-party no Casino Figueira, custam entre 93,50 euros e 271 euros.