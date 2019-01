Rami Malek venceu este fim de semana o prémio para Melhor Ator na cerimónia anual dos prémios do Screen Actors Guild, o sindicato dos atores nos Estados Unidos.

O ator voltou assim a ser distinguido pelo seu papel em "Bohemian Rhapsody", onde interpretou Freddie Mercury, vocalista dos Queen, já depois de ter vencido um Globo de Ouro.

"É extraordinário receber este prémio, quando vejo os atores que também estavam nomeados. Estou muito orgulhoso por ser um de vós", afirmou, ao receber em mãos o prémio.

O ator também não esqueceu Freddie Mercury, falando sobre o impacto do músico no mundo: "Ele deu-me o poder de dar um passo em frente e viver a melhor vida possível, de ser exatamente quem se quer ser e cumprir tudo o que desejamos", disse.

"Bohemian Rhapsody" também se encontrava nomeado para Melhor Elenco, mas acabou por perder esse prémio para "Black Panther", filme sobre o herói da Marvel com o mesmo nome.

Veja aqui a lista completa de vencedores:

Melhor Elenco

"Black Panther"



Melhor Atriz

Glenn Close, "The Wife"

Melhor Ator

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Melhor Atriz Secundária

Emily Blunt, "A Quiet Place"

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali, "Green Book"

Melhores Duplos

"Black Panther"

Melhor Elenco (Série Dramática)

"This Is Us"

Melhor Atriz (Série Dramática)

Sandra Oh, "Killing Eve"

Melhor Ator (Série Dramática)

Jason Bateman, "Ozark"

Melhor Elenco (Série Comédia)

"The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Atriz (Série Comédia)

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Ator (Série Comédia)

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Atriz (Filme para Televisão ou Mini-série)

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Melhor Ator (Filme para Televisão ou Mini-série)

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Melhores Duplos (Drama ou Comédia)

"GLOW"