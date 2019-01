Uma foto partilhada por Madonna no seu Instagram este fim de semana valeu-lhe reações extremas por parte da sua base de fãs. Segurando um copo de vinho tinto e com chouriço assado, pão e azeitonas sobre a mesa, Madonna apresenta-se de chapéu à frente de uma parede grafitada na qual se penduram um xaile e bordados. Não é, contudo, o enquadramento 'lisboeta' que está a causar polémica, mas sim o aspeto facial da Rainha da Pop, que um fã se apressou a considerar "mais um pesadelo da cirurgia plástica".

Assim reza o comentário que, instantaneamente, é colocado no topo de todos os outros: "Adoro a Madonna. Adoro-a há 25 anos, mas é triste para mim vê-la com um aspeto tão grotesco. A Madonna dos anos 80 e 90 era uma mulher poderosa que desafiava as normas da sociedade, mas agora tornou-se mais um pesadelo da cirurgia plástica. Por favor, não se virem contra mim, fãs de M, eu ainda a amo, mas olhar para ela assim só me faz sentir mais triste". "O que aconteceu à cara dela"? é outro dos posts com mais comentários. Outro fã declara, jocosamente, "amo-te Cher", uma referência óbvia às múltiplas cirurgias plásticas da veterana cantora de 'Believe'.

Os posts mais críticos tiveram resposta de outros fãs, que defendem que "ela não pode ter o aspeto de 30 anos para sempre" e "apesar de ser triste, há que respeitar a sua decisão". A certa altura, a 'guerra' entre fãs instala-se, existindo duas barricadas bem visíveis: quem se demonstra aterrorizado pelo aspeto da cantora e quem defende as opções desta com veemência.

Na legenda da foto, a cantora deixou "um brinde aos amantes de aventura e de música", com as hashtags "música" e "magia". Recorde-se que Madonna deverá editar um disco novo este ano, inspirado pelas suas experiências na cidade de Lisboa.