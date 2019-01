Que festival de música em Portugal tem o melhor cartaz? O repto foi lançado no início desta semana e a resposta foi maciça.

Ainda com várias vagas na maior parte dos festivais e alguns cabeças de cartaz por revelar, não houve distâncias muito pronunciadas entre os cinco mais votados, emergindo o Vodafone Paredes de Coura como aquele que mais vezes mereceu a preferências dos leitores da BLITZ. O festival que se realiza de 14 a 17 de agosto nesta vila do distrito de Viana do Castelo, apetrechou o seu cartaz até agora anunciado com New Order, Patti Smith, The National, Father John Misty, Car Seat Headrest, Spiritualized e Kamaal Williams, entre outros

O festival minhoto é seguido de perto pelo NOS Alive, que tem lugar no Passeio Marítimo de Algés, de 11 a 13 de julho. The Cure, Ornatos Violeta, Vampire Weekend, Smashing Pumpkins, Bon Iver, Thom Yorke e Chemical Brothers, são alguns dos nomes perfilados.

Na terceira posição surge o VOA Heavy Rock Festival, que este ano se mudou para o Estádio do Restelo em Lisboa (4 e 5 de julho), sacando um coelho da cartola nos meandros do rock mais pesado: o primeiro concerto em 10 anos no nosso país dos Slipknot. Slayer e Lamb of God são outros 'pesos-pesados' no elenco do festival.

O Super Bock Super Rock foi o quarto mais votado, também num ano de mudanças. De novo no Meco, apresenta de 18 a 20 de julho um cartaz onde pontificam Lana Del Rey, The 1975, Cat Power, Charlotte Gainsbourg e Disclosure.

O único festival com o cartaz anunciado na íntegra é o NOS Primavera Sound (6 a 8 de junho), que levará ao Parque da Cidade Solange, Erykah Badu, J Balvin, Rosalía, Interpol, Stereolab, entre outros. O evento da Invicta encerra a lista dos 5 mais votados pelos leitores da BLITZ.

Saiba mais sobre os festivais - e outros concertos em Portugal este ano - consultando esta lista atualizada.