Madonna continua a desfrutar da sua nova vida em Portugal. A cantora partilhou uma fotografia na qual aparece a saborear um petisco bem português: pão, vinho e chouriço assado.

Na legenda, a cantora deixou "um brinde aos amantes de aventura e de música", com as hashtags "música" e "magia". Recorde-se que Madonna deverá editar um disco novo este ano, inspirado pela cidade de Lisboa.

Num vídeo anterior, também no Instagram, a Rainha da Pop mostrou aquilo que deverão ser imagens de um novo videoclip, com "batukaderas" de Cabo Verde, que poderá ter sido filmado no Miradouro Panorâmico de Monsanto.

"Esta é uma primeira amostra do mundo mágico com o qual me deparei em Lisboa", apontou. Para além de "música" e "magia", as hashtags "batuka" e "Cabo Verde" também não faltaram.