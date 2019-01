Depois do disco de versões de Chico Buarque – “Até Pensei que Fosse Minha”, lançado em 2016 –, António Zambujo regressou no final de 2018 aos álbuns de originais. E, ainda que mantenha vários dos colaboradores com quem vindo a trabalhar ao longo da última década, estas novas canções rimam com “mudança”. Pela primeira vez, um dos artistas mais bem sucedidos da sua geração quis gravar com orquestra e seguir as coordenadas de dois músicos que nunca sentara na cadeira da produção – Filipe Melo e Nuno Rafael, que se juntaram a João Moreira, trompetista que há muito o acompanha. A BLITZ foi descobrir tudo sobre a vida nova de António Zambujo, nas suas próprias palavras.

Rita Carmo

Como foi trabalhar com três produtores diferentes?

Eu chamei-os para eles trazerem alguma coisa nova ao que nós fazemos. E isso obriga-me a encontrar um meio caminho para todos ficarmos felizes e contentes. Claro que todos temos de ceder - cada um tem as suas ideias, a sua personalidade e o [objetivo] de estar em estúdio é encontrar um ponto em que estejamos todos de acordo. Às vezes com discussões mais acesas, outras com agressões físicas... (risos)

Não houve um excesso de cabeças e respetivas sentenças?

Não! Funcionou tudo bem, as tarefas estavam bem distribuídas. Na pré-produção foi uma coisa a quatro, depois em estúdio o Filipe [Melo] dedicou-se mais às músicas com orquestra, o Rafa às experiências e o João [Moreira] tentou fazer um bocadinho das duas coisas.



E como era a dinâmica? Quem era o polícia bom e o polícia mau?

O Filipe é muito chato. Chega a ser cansativo... Mas o polícia mau sou sempre eu, porque sou o tipo com piores fígados. (risos) Às vezes passo-me e depois tentamos meter água na fervura e a coisa segue. O mau era sempre eu.



Na tarde em que assistimos às gravações, estava muito calmo...

Não estou a dizer que sou sempre assim! É só quando é preciso. Normalmente sou tranquilo, pachorrento...



Fácil?

Sou. Se fosse um cão, seria um basset hound. Fofinhos, com aqueles olhos assim...

Neste disco, volta a contar com a colaboração de muitos compositores e letristas. Como faz: já tem ideias anotadas, ou enviam-lhe canções?

Tenho algumas ideias e dou sugestões, mas muito poucas. Por exemplo, o Miguel [Araújo] fez uma música sobre a rua da casa da minha avó, em Beja, que visitámos na altura em que demos três concertos lá, depois dos coliseus. Fomos visitar a zona em que eu cresci, que ele não conhecia. Com o João Monge, tenho um método de trabalho em que ele me envia uma série de letras e fica à espera que eu escolha e componha. Desta vez fizemos ao contrário, ou seja, eu fiz uma música e mandei para ele. Fiz até mais do que uma, mas só a 'Moda Antiga' é que ficou. A Aldina, de quem sou muito amigo há muitos anos e que conhece a minha vida, decidiu fazer uma letra para homenagear o meu pai, que morreu [em 2017]. É uma música de despedida, com aquela letra muito bonita - 'Retrato de Bolso'.



Fala muitas vezes da sua avó. Foi uma pessoa importante na sua vida, até porque lhe ensinava canções, verdade?

Sim, era ela que me ensinava as letras. Eu ouvia os homens a cantar [músicas tradicionais], depois ia perguntar-lhe as letras e ela ensinava-mas, para eu poder cantar com os homens. (risos)



E ela conhecia as letras todas?

Sabia muitas, porque o meu avô ensaiava grupos corais. Eu não o conheci - nem a minha mãe o conheceu, pois ele morreu uns meses antes de a minha mãe nascer -, mas segudo o que a minha avó dizia, ele cantava bem e tinha jeito para ensaiar os grupos e preparar as modas. Era provavelmente daí que a minha avó conhecia as letras.



É verdade que era muito distraído, em criança?

Completamente. E o meu filho mais novo, o João, também é assim. O Diogo nunca foi tanto, mas este é igual. Havia um cão que não era nosso - era de uma tia, mas passava os dias na nossa casa - e eu chegava a estar a comer uma sanduíche, com o cão a comer-me o pão e eu sem perceber!

Rita Carmo

O seu filho mais velho também toca?

Sim, toca guitarra e canta. Está a tirar o curso de Comunicação, provavelmente vai ser colega vosso. (risos) E tem jeito para escrever, também. Ele é muito introvertido, não gosta de se expor, de se mostrar.



Neste álbum trabalha com várias mulheres: Aldina Duarte, Luísa Sobral, Márcia. Há alguns anos não haveria tantas mulheres a escrever, talvez...

Sempre tive a Maria do Rosário Pedreira, a Aldina... Da Luísa fiquei amigo quando ela voltou dos Estados Unidos e sempre trocámos experiências: lembro-me de nos juntarmos em casa dela ou na dela e fazermos música juntos. Sou muito fã da capacidade que ela tem de escrever, de criar letras - é impressionante. Nesta música que fizemos, faltavam uns versos. Eu mandei-lhe uma mensagem e ela, como se estivesse a dizer "olá "ou "tudo bem!", imediatamente me mandou os versos que faltavam. (risos) Até mostrei isso ao resto do pessoal. É incrível.



Este título, “Do Avesso”, sugere um lado diferente do António Zambujo?

Não diria um outro lado, mas mais qualquer coisa além do que as pessoas normalmente ouvem. Aquelas associações aos géneros musicais mais lusófonos... este disco leva-nos para outro sítio.



Quis experimentar um caminho diferente?

Não tem a ver com querer. Tem a ver com o momento, com as pessoas com quem estás, neste caso o Rafa e o Filipe Melo. E com os discos que vais ouvindo - aquele ano antes de começar a gravar o disco é determinante. Alguns discos, como o “Cavalo” do Rodrigo Amarante, alguns discos do Tom Waits, muita coisa dos Beatles, dos Beach Boys.... A 'Sem Palavras', quando ela começou a ganhar a textura que tem hoje, foi na minha casa, com o meu piano desafinado! Só me apetecia andar aos pulos! Era Paul McCartney meets Brian Wilson, todos felizes e contentes!

Sente que tem mudado muito como intérprete?

A música serve sempre para engrandecer o poema - o mais importante no meio disto tudo é a letra, a mensagem que pretendes transmitir. A forma como a transmites é que vai mudando ao longo do tempo. Funcionamos como uma esponja e, à medida que vamos cantando, tocando e experimentando, vamos percebendo o nosso caminho - muito inspirados naquilo que os outros nos dão, mas tentando criar uma coisa própria. Pelo menos é isso que eu imagino para a minha música. Se calhar sou um papagaio que estou para aqui a imitar os outros e não passo disso. (risos) Mas a minha intenção é inspirar-me naqueles que considero serem os grandes mestres e intérpretes e tentar encontrar o meu caminho.



No seu altar continuam a estar João Gilberto, Chet Baker e Tom Waits?

Ainda não encontrei melhor. (risos) E o Caetano.



Sempre foi contra os exibicionismos vocais, no fado...

No fado e não só! Não gosto.



Menos é mais?

Sim. Respeito quem faz, mas para mim não. O que mais gosto na música é dos silêncios, das respirações.



E mesmo com orquestra em vários temas, conseguiu manter esse silêncio neste disco...

Adorei cantar com a orquestra! Já tinha cantado com uma orquestra ao vivo, mas em estúdio nunca tinha tido essa experiência e gostei muito. Senti-me mesmo naquela cena de croooner. Este disco permite-me abrir vários caminhos. Daqui para a frente, qualquer caminho que siga vai deixar-me feliz e realizado. Não sei o que vai acontecer, mas a parte da orquestra foi muito enriquecedora.



Mas o início do disco, com 'Do Avesso' ao piano, e o fim, com 'Moda do Antigamente' à viola, são muito despidos...

É importante que o final do disco remeta para um renascer. Dali para a frente está tudo despido, tudo nu, sem roupa, sem nada, e podemos fazer o que quisermos.



O tema-título, que abre o disco, é especialmente desolado...

Tudo completamente copiado de uma música do Rodrigo Amarante. Assumido! (risos) Mostrei o disco [ao Filipe Melo] e disse: é este o som de piano que eu quero.

Conhece o Rodrigo Amarante?

Conheço, gosto muito dele.



Ele levou 'porrada' nas redes sociais, a propósito das eleições brasileiras...

Quem é que não levou? Até eu levei. Meti um post, quando aconteceu a manifestação das mulheres, do #elenão. Na altura ainda tinha redes sociais, que eu acho que são o maior cancro da sociedade. Entretanto deixei de ter, a bem da minha sanidade mental. Fiz um post e os [meus seguidores] brasileiros vieram logo dizer: vem viver para cá, para veres o que se passa...



O Chico Buarque também se manifestou...

Foi emocionante, o Chico naquele último discurso, nos Arcos da Lapa, com o Haddad... Eu estou ao lado daquelas pessoas, para o bem e para o mal. Não foi o Haddad que perdeu as eleições, foi o mundo das pessoas moderadas - que vai perdendo cada vez mais, com tudo isto... Outro dia li um texto do Miguel Sousa Tavares, no Expresso, em que ele diz que as redes sociais são más para o jornalismo, más para tudo. Inventam-se coisas e a maior parte das pessoas usa aquilo como verdade absoluta. Inicialmente, quando aparece o Facebook, e antes disso, o Hi5 e essas coisas, era para conhecer uma rapariga ou outra... (risos) Era uma coisa inocente, engraçada. Hoje em dia está a tornar-se uma arma poderosíssima contra a democracia. Apesar de nós estarmos aqui neste cantinho e ainda não termos sofrido com isso, acho que o mundo inteiro vai sofrer. Com esta história do sindicato das polícias, já começa a aparecer! E a tendência é para que aumente de forma ainda mais assustadora. As pessoas estão muito revoltadas com tudo. Não se percebe porque existe tanta raiva e ódio.



Em tempos também se meteu em sarilhos com um post sobre futebol. O Benfica ainda lhe dá cabo do sistema nervoso?

Nada! Aliás, queria agradecer ao ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. E não só! Mas ele foi a gota de água. Com tantas coisas más que fez, fez com que eu perdesse o interesse pelo futebol e deixasse de gastar dinheiro. Deixei de assinar o jornal desportivo que assinava, deixei de pagar a Sport TV, deixei de pagar a Benfica TV... ou seja, não tenho despesas com o desporto, não vejo jogos de futebol, não me prendo. Dantes era horrível: antes dos concertos, se fossem ao sábado à noite e houvesse um jogo de futebol, eu tentava abstrair-me ao máximo e não conseguia! Ia para o palco nervoso... uma coisa que nunca me acontece! Obrigada, presidente Bruno de Carvalho e todos os outros pelintras que habitam o mundo do futebol, por me terem feito deixar de gostar.

Essa calma toda antes dos concertos - algum dos seus colegas músicos o inveja por isso?

O Miguel [Araújo] agora já está mais calmo, mas contava-me que dantes tinha diarreias horríveis. Antes de subir ao palco tinha de se fechar numa casa-de-banho. Mas há malta tranquila. A Luísa Sobral é tranquila...



Qual a última vez que o confundiram com o Miguel Araújo?

Oh, sei lá! No último voo que fiz, talvez de Paris para cá, na Transportadora Aérea Portuguesa, assim que entrei no avião começaram a tocar o 'Maridos das Outras' e depois o 'Anda Comigo Ver os Aviões'! [canções de Miguel Araújo] (risos) Eu não percebo como é que nos confundem. Sou muito mais bonito que o Miguel Araújo. E visto-me muito melhor. (risos)



Durante cinco anos deu uma média de 120 concertos por ano. Já se confundem todos na sua memória, ou alguns são especiais?

Todos os concertos têm sempre qualquer coisa gira. Por exemplo, só com o “Quinto”, que tinha o 'Flagrante' e a 'Lambreta', é que começámos a fazer concertos ao ar livre. Mas ainda hoje há sítios onde não nos sentimos confortáveis, que não são a nossa praia. Onde eu gosto de tocar é num teatrinho, grande ou pequeno, num palco com público à nossa frente a assistir, em silêncio, com um ambiente porreiro. Isso ao ar livre nem sempre se consegue, então temos de nos adaptar. E às vezes há sítios onde vais com a expectativa muito baixo e que te surpreendem pela positiva. [Em 2018] fomos tocar a Rio de Mouros, ao parque de estacionamento da estação de comboios, num palco montado meio de improviso. E foi um sítio onde se gerou uma atmosfera muito boa, saímos de lá todos felizes! Em Lagoa, no verão, fomos - a banda toda - ao [parque aquático] Slide and Splash, na véspera do concerto. Depois, no dia do concerto, que era numa praça muito grande e muito aberta, estava muito vento durante o ensaio de som. À noite o vento acalmou, a praça ficou cheia de gente e demos um concerto espetacular.



E no estrangeiro, que países o acarinham mais?

Todos. Em França também demos alguns concertos ao ar livre. Lembro-me de um em que a parede do castelo era o cenário do palco e, à volta, as pessoas estavam todas sentadas no chão, a beber vinho ou cerveja, num fim de tarde, o que eu adoro! Adorava que em Portugal houvesse esse hábito. Detesto as horas dos concertos em Portugal: às 21h00, 21h30... Em França fazem muitos concertos às 19h e às 20h. Já dei um concerto às 19h, em Portugal: o concerto de homenagem ao Chico Buarque, no [festival] Sol da Caparica, e gostei imenso. Não percebo porque é que não há mais concertos a essa hora. É tudo muito tarde e a tendência é para ser cada vez mais tarde. Devia-se separar a parte recreativa da cultural. Parece que um concerto de música é para a malta estar ali a beber um copo... fica a dica! (risos)

Rita Carmo

Este ano também participou no disco do Carlão, com quem gravou um dueto...

Fizemos a música juntos! Já tínhamos falado disto há algum tempo e acabámos por concretizar. Eu fiz a melodia, ele baseou-se nela para fazer o texto e depois juntámo-nos e montámos a música. Gravámos como se fosse ao vivo, gostei muito! E já tocámos ao vivo na Festa do Avante e correu muito bem, os fãs do Carlão gostaram da música.



E escreveu uma canção para o disco da Márcia, também deste ano...

E vou gravar com o Salvador Sobral, também, no disco dele. Sei lá, há quem diga que eu sou a maior puta da história da música portuguesa, não sei se já é oficial ou não, mas para lá caminho. (risos)



Já recebeu o título?

Ainda não! Sou a maior rameira. (risos)

Recebe muitos convites?

Recebo e alguns não consigo fazer. Mas quando me identifico e gosto, faço. Já fiz com o Júlio Pereira, as Vozes da Rádio, a Luísa, o Miguel, a Márcia, o Samuel Úria... também vou como fã. Agora cantei com os Resistência, que também cresci a ouvir. Para mim, essas participações são também oportunidades de realizar sonhos, de estar com eles e de perceber como trabalham. Com o Salvador vou gravar um dueto.



E está entusiasmado?

Eu estou sempre entusiasmado. A música entusiasma-me sempre. Até ao dia! Quando deixar de entusiasmar, deixarei de cantar.

Numa entrevista, disse que, quando esteve quatro anos num musical de Filipe la Féria, já deitava o espetáculo pelos olhos. Isso não lhe acontece com a música?

Não, sabes porquê? Porque há uma preocupação que nós temos: os concertos nunca podem ser iguais. Imagina o que é fazeres 120 concertos num ano. Se não mudar o alinhamento, passo-me completamente, atiro-me ao rio. Já temos um repertório tão grande que dá para pegar em coisas que não são nossas, dá para fazer tanta coisa...



A canção 'Algo Estranho Acontece', do “Quinto”, já serviu de banda-sonora de muitos casamentos...

Ainda outro dia um rapaz me veio cumprimentar, dizendo que tinha sido usada no casamento da irmã, se não me engano. Foi a música por eles dançada.



É uma escolha curiosa...

É por contar aquela história. É o sonho de qualquer casal - pelo menos no dia em que casa, no dia a seguir já passa. (risos) Mas no dia em que casa, quer “viver aquilo tudo novamente”.



E neste disco, haverá alguma canção boa para casamentos?

A 'Até ao Fim', talvez. A 'Fruta Boa' [versão de Milton Nascimento] é muito bonita. É capaz de ser uma música dançável para dois noivos que acabam de casar.