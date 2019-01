Foram confirmadas as causas da morte de Kim Porter, ex-mulher do rapper P. Diddy, encontrada morta em sua casa em novembro passado.

Segundo os resultados da autópsia feita ao corpo de Porter, a modelo faleceu devido a uma pneumonia lobar, que afetou uma parte de um dos seus pulmões.

Após a morte de Kim Porter, P. Diddy referiu-se a ela como "a sua alma gémea". O rapper esteve com a modelo durante 13 anos, tendo tido três filhos: Christian, hoje com 20 anos, e as gémeas Jessie James e D'Lila, com 11.