Os The Gift são a nova confirmação para o NOS Alive, subindo ao Palco NOS no dia 13 de julho, o último do festival.

A banda portuguesa regressa assim ao NOS Alive, após ter atuado na edição de 2018. Desta feita, o mote será "Verão", o novo álbum de estúdio dos Gift, que será editado nos próximos meses.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 11, 12 e 13 de julho. Os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam €149,00 para os três dias e €65,00 para um dia. Eis o cartaz confirmado até ao momento:

11 de julho

Palco NOS

The Cure

Ornatos Violeta

Jorja Smith

Weezer



Palco Sagres

Sharon Van Etten

Xavier Rudd

Hot Chip

Honne



Palco NOS Clubbing

Emicida



12 de julho

Palco NOS

Vampire Weekend

Tash Sultana



Palco Sagres

Pip Blom

Curadoria Bridgetown (Carla Prata, Dillaz, DJ Dadda, Nubai Soundsystem, Plutonio, Saint Jhn, Trace Nova e Lé Vie)

H.E.R.

RY X



13 de julho

Palco NOS

Smashing Pumpkins

Bon Iver

The Chemical Brothers

The Chemical Brothers

Vetusta Morla

The Gift



Palco Sagres

Thom Yorke

Idles

Rolling Blackouts Coastal Fever



Palco Nos Clubbing

Bob Moses