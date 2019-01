A mulher de 23 anos que acusou Chris Brown de a ter violado num quarto de hotel de luxo em Paris diz que estava "sob grande pressão psicológica", apesar de não ter sido forçada fisicamente a ter relações sexuais com o artista norte-americano. O advogado da alegada vítima, Frank Serfati, esclareceu, em entrevista à Associated Press, que "o sexo não foi consensual".

Serfati acrescenta ainda que o cantor "encurralou-a num quarto que estava trancado": "houve relações sexuais forçadas e depois ele foi falar com outros homens - era um ambiente masculino". A estudante alega que, depois de Brown, foi abusada por dois outros homens - um guarda-costas e um associado do músico - num piso diferente do hotel.

Recorde-se que Brown e os dois outros homens foram detidos na passada segunda-feira, mas foram libertados depois de questionados. Apesar de a investigação continuar, as autoridades comunicaram ao músico que podia sair do país caso pretendesse. O advogado de Brown já disse que estão a preparar uma queixa por difamação.