Morreu Kevin Barnett, comediante e criador da série "Rel", do canal Fox. Tinha 32 anos.

Barnett encontrava-se de férias no México, não tendo sido para já reveladas as causas da sua morte.

Para além de "Rel", que criou juntamente com Lil Rel Howery e Josh Rabinowitz, Kevin Barnett era também conhecido pelo seu trabalho em "Friends of the People", "Broad City" e "The Carmichael Show", onde era guionista e produtor.

O canal Comedy Central já reagiu à morte de Barnett, no Twitter: "Era um comediante e guionista incrível. Sentiremos a sua falta", pode ler-se.