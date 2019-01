Acreditando no que se lê no site de fãs DrownedMadonna.com, Madonna poderá ter gravado um novo vídeo de música no Miradouro Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, na passada segunda-feira. A artista partilhou nas redes sociais imagens da sua passagem pelo local, no passado fim de semana, mas aparentemente poderá não ter visitado o espaço apenas para ver as vistas.

Segundo um artigo publicado no site de fãs, que cita um fã português, o edifício do antigo restaurante panorâmico esteve fechado na segunda-feira para receber as filmagens do novo videoclipe da artista: "havia câmaras de vídeo e luzes em todo o lado, bem como tendas de maquilhagem no exterior", pode ler-se, "além de muitas pessoas da sua equipa, o nosso leitor viu alguns músicos africanos (alguns deles com guitarras) e bailarinos". Madonna terá também mandado colocar velas na escadaria do edifício.

Recorde-se que, aquando da sua passagem pelo local no fim de semana, a artista mostrou-se surpreendida com a vista da cidade de Lisboa: "nunca se sabe o que encontrar em Lisboa", escreveu, "aqui, a arte urbana está bem e recomenda-se!", referindo-se aos vários murais de graffiti presentes no edifício.