Madonna esteve este fim de semana no Miradouro Panorâmico de Monsanto, acompanhada pelas suas filhas gémeas.

A cantora passou pelas instalações do antigo restaurante panorâmico, que possuem uma vista da cidade de Lisboa a 360º

Madonna mostrou-se surpreendida com as vistas, e não só: "Nunca se sabe o que encontrar em Lisboa. Aqui, a arte urbana está bem e recomenda-se!”, escreveu como legenda de um vídeo onde mostra a vista e o interior do miradouro, podendo ver-se alguns turistas. Recorde-se que o local, com esta valência de miradouro, foi inaugurado pela Câmara Municipal de Lisboa em 2017 e acolheu o festival Iminente no ano passado.

Nas hashtags, a artista colocou os 3 "F" que já tinha associado a Portugal, Fado, Futebol e Fátima, a que acrescentou mais dois: Futuro e Female (mulher).

O vídeo de Madonna em Lisboa sucede a um outro, filmado na sua residência e partilhado no fim de semana.

Na legenda desse vídeo, a cantora escreveu "Mal posso esperar por mostrar tudo o que me inspirou em Lisboa", o que vai de encontro à ideia de que o seu próximo álbum, que poderá ser editado no primeiro semestre de 2019, irá conter uma forte componente lusófona.

Já se sabe que aconteceram várias gravações com artistas lusófonos, num estúdio em Paço de Arcos - mas não se sabe ainda o que acontecerá a essas mesmas gravações. Blaya, Dino D’Santiago, Kimi Djabaté, as batucadeiras de Cabo Verde e até a brasileira Anitta poderão, sob diversas formas, fazer parte do disco.