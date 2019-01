Madonna partilhou um novo vídeo no Instagram, no qual aparece a fumar à janela da sua residência em Lisboa, fazendo várias poses para a câmara.

É no entanto a legenda do vídeo que se destaca: "Mal posso esperar por mostrar tudo o que me inspirou em Lisboa", escreveu.

Esta mesma legenda vai de encontro à ideia de que o próximo álbum de Madonna, que será editado algures no primeiro semestre de 2019, irá conter uma forte componente lusófona.

Já se sabe que aconteceram várias gravações com artistas que moram em Portugal, num estúdio em Paço de Arcos - mas não se sabe ainda o que acontecerá a essas mesmas gravações.

Blaya, Anitta, Dino D’Santiago, Kimi Djabaté e batucadeiras de Cabo Verde poderão, sob diversas formas, fazer parte do disco.

Veja aqui o vídeo: