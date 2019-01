Apesar de todo o seu sucesso, alicerçado principalmente em discos como "No Angel" (1999) e "Life For Rent" (2003), Dido tem-se mantido afastada dos palcos há 15 anos.

À altura, a cantora fez uma digressão em torno de "Life For Rent", a qual passou por Portugal (atuou em 2004 na Torre de Belém, em Lisboa). Desde então que é ausência notada no que toca a concertos ao vivo, apesar de ter lançado mais dois álbuns desde então: "Safe Trip Home" (2008) e "Girl Who Got Away" (2013).

2019 promete, por isso, ser um ano de viragem para a cantora, que se está a preparar para editar o seu quinto álbum de estúdio, "Still On My Mind", e para uma nova digressão.

Em entrevista à revista Forbes, a cantora explicou que essa ausência não foi "intencional": "Fiquei espantada quando fiz as contas, do género, 'Meu Deus, já se passaram 15 anos'", afirmou.

"Entre cada álbum há um espaço longo de tempo, dentro do qual vivo um bocadinho e componho outras coisas. Sou uma pessoa que faz tudo sem intenção, não consigo planear o que seja para além da próxima semana".

Sobre a nova digressão, Dido não esconde o entusiasmo. "Parece-me ser o disco certo na altura certa", disse, sobre "Still On My Mind". "O terceiro disco não foi o disco certo, e o quarto disco não foi na altura certa, porque tive um bebé. Como compositora, quero comunicar com as pessoas, cantar com elas numa sala. É algo interativo".

"Adoro viajar, por isso estou entusiasmada. Sinto-me sortuda por poder fazê-lo. Adoro estar dentro de um avião, escrevi muitas canções dentro de aviões. Há qualquer coisa na falta de oxigénio, na pressão do ar e na vista que se vê da janela", continuou.

As mudanças a que o mundo tem assistido não foram esquecidas. Dido revelou como não permitiu que as preocupações tomassem conta de si: "diminuindo". "Quando o mundo se torna confuso, foco-me naqueles pequenos momentos, nas coisas que de facto te acalmam, te fazem feliz, momentos familiares", disse. "Com a composição é o mesmo - vais rumo a momentos cada vez menores, confortantes".