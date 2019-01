Foi divulgado um novo trailer para "Lords of Chaos", filme baseado no livro com o mesmo nome da autoria de Michael Moynihan, e que relata a cena black metal norueguesa do início dos anos 90.

O filme foi realizado por Jonas Åkerlund, ex-baterista dos Bathory e conhecido pelos videoclips que fez para artistas como Madonna ou Beyoncé, e conta no elenco com Sky Ferreira e Rory Culkin, irmão de Macaulay Culkin.

"Lords of Chaos" chegará aos cinemas norte-americanos a 8 de fevereiro, após se ter estreado na última edição do festival de Sundance. Veja aqui o trailer: