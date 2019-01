Morreu o músico brasileiro Marcelo Yuka, membro fundador da banda O Rappa.

Yuka, de 53 anos, encontrava-se em estado de coma devido a infecções e a um AVC que sofreu no final do ano passado, o segundo em seis meses.

O músico vinha sofrendo de vários problemas de saúde desde 2000, ano em que foi baleado por nove vezes ao tentar impedir um assalto a uma mulher no Bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ataque deixou-o paraplégico.

Juntamente com Marcelo Lobato e Alexandre Menezes, Marcelo Yuka fundou O Rappa em 1993, editando três discos com a banda até à sua saída, em 1991.

Para além d'O Rappa, Yuka foi também membro dos F.U.R.T.O., com os quais editou um único álbum, "Sangueaudiência", de 2005. Em 2017, lançou um álbum a solo, "Canções Para Depois do Ódio".